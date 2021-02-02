В Германии призвали арестовать активы российских олигархов

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По его словам, информация о коррупции среди высших членов российской элиты не должна быть оставлена без внимания. Особенно это касается тех ее представителей, подчеркнул Триттин, кто переводит большую часть своей коррупционной прибыли в страны Евросоюза

При этом немецкий политик назвал бесполезными санкции в отношении всей России, поскольку они угрожают интересам народа, который и так страдает от коррупции.

Напомним, что поводом для включения ФБК в список иностранных агентов в октябре 2019 года стали два перевода из Испании и один из США на сумму более 140 тысяч рублей.

До этого внешнеполитический эксперт фракции «зеленых» Омид Нурипур предложил окончательно отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2».

Такие предложения начали звучать после ареста Навального в России. Оппозиционер с конца августа проходил курс лечения в Германии, где ему поставили диагноз отравления веществом из группы «Новичок». Российские власти отказываются признавать отравление, полагая, что имеют дело с провокацией. В итоге 17 января оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево , его обвинили в нарушении правил условного наказания по делу « Ив Роше » и потребовали реального заключения.