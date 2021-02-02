«Яндекс. Такси» выкупит часть активов компании «Везет»

Группа компаний "Яндекс. Такси" покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний "Везёт", говорится в сообщении "Яндекса"

"Сумма сделки составила 178 миллионов долларов. Часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года", — сообщила компания.

"В отличие от соглашения между "Яндекс. Такси" и "Везёт", анонсированного в июле 2019 года, новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов "Везёт", действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение", — говорится в сообщении.