Продюсер «Ералаша» рассказал о поисках финансирования

Продюсер «Ералаша» Аркадий Григорян рассказал, что киножурнал ищет финансирование для съемок новых сюжетов, закрывать его не планируют. Об этом сообщает РБК.

Продюсер отметил, что в прошлом году киножурнал впервые остался без финансовой поддержки Министерства культуры . По словам Григоряна, если партнера найти не удастся, руководство «Ералаша» будем снимать выпуски на собственные деньги.

«Одно можем сказать точно — несмотря на возникшие сложности, остановка проекта даже не обсуждается», — добавил Григорян.

Он подчеркнул, что кино связано с постоянным поиском финансирования, а в случае с детскими проектами проблема «умножается на два».

В Министерстве культуры РБК рассказали, что деньги «Ералашу» выделяли с 2010-го по 2019 год «на основании итоговых протоколов заседаний экспертного совета». В августе 2020 года совет дал заявке «Ералаша» невысокую оценку, поэтому журнал не вошел в список получателей субсидий.

Как сообщал «Рамблер», художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.

Подруга Грачевского Лариса Преториус рассказала «Московскому комсомольцу», что ранее впервые за 46 лет режиссер не смог добиться госфинансирования «Ералаша».