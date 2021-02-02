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«Ералаш» занялся поиском денег 

Мария Иванова 1 час назад
Продюсер «Ералаша» рассказал о поисках финансирования
Фото: Рамблер
Продюсер «Ералаша» Аркадий Григорян рассказал, что киножурнал ищет финансирование для съемок новых сюжетов, закрывать его не планируют. Об этом сообщает РБК.
Продюсер отметил, что в прошлом году киножурнал впервые остался без финансовой поддержки Министерства культуры. По словам Григоряна, если партнера найти не удастся, руководство «Ералаша» будем снимать выпуски на собственные деньги.

«Одно можем сказать точно — несмотря на возникшие сложности, остановка проекта даже не обсуждается», — добавил Григорян.

Он подчеркнул, что кино связано с постоянным поиском финансирования, а в случае с детскими проектами проблема «умножается на два».
В Министерстве культуры РБК рассказали, что деньги «Ералашу» выделяли с 2010-го по 2019 год «на основании итоговых протоколов заседаний экспертного совета». В августе 2020 года совет дал заявке «Ералаша» невысокую оценку, поэтому журнал не вошел в список получателей субсидий.
Как сообщал «Рамблер», художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.
Подруга Грачевского Лариса Преториус рассказала «Московскому комсомольцу», что ранее впервые за 46 лет режиссер не смог добиться госфинансирования «Ералаша».

«Боря пытался что-то сделать в этой ситуации, встречался с людьми, проводил переговоры, приезжал на работу, не берегся и поэтому цепанул коронавирус», — заявила она.

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Комментарии
Компании , Аркадий Григорян , Борис Грачевский , Лариса Преториус , Минкультуры , Московский комсомолец , РБК
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