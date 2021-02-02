"Я решительно отвергаю предложенную сейчас США идею механизма отключения, при помощи которого можно было бы остановить поставки газа из России при определенных условиях", — подчеркнул парламентарий. По его словам, это может привести к тому, что европейцы останутся без газа, если, к примеру, Украина не будет платить России по счетам. "Мы не можем ставить нашу энергобезопасность в зависимость от платежеспособности Украины", — отметил Эрнст.