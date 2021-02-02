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Uber купит «алкогольный Amazon» за $1,1 млрд 

Секрет Фирмы 3 часа назад
Uber купит «алкогольный Amazon» за $1,1 млрд
Фото: Pxhere
Американский онлайн-сервис заказа такси Uber объявил о покупке алкогольного онлайн-маркетплейса Drizly. Сумма сделки составит почти $1,1 млрд
Uber более чем на 90% оплатит покупку своими акциями, остальное — деньгами. Стороны планируют закрыть сделку в первой половине 2021 года.
После её завершения американская компания Drizly, которую ещё называют «алкогольным Amazon», станет полноценной «дочкой» Uber. Сервис будет интегрирован с приложением Uber Eats, но отдельное приложение Drizly никуда не денется.
Телеканал CNBC отметил, что онлайн-платформа для заказа еды Uber Eats стала ключевым бизнесом Uber во время пандемии нового коронавируса, когда люди резко перестали покидать свои дома и пользоваться услугами такси.
Drizly — ведущий алкогольный онлайн-маркетплейс в США, доставляющий спиртные напитки. Он действует более чем в 1400 городах по всей стране. Компания основана в 2012 году.
На фоне новостей о покупке Drizly акции Uber на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи росли на 7,4% (к 18:48 мск) по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии. Одна акция стоила $56,69. Капитализация составила $104,62 млрд
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Комментарии
Компании , Amazon
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