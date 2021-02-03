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Глава Amazon Джефф Безос покинет свой пост
BFM.RU
и
ещё 10
1 час назад
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Основатель
Amazon
Джефф Безос
покинет пост гендиректора компании в третьем квартале 2021 года, сообщает
РБК.
Об этом говорится в сообщении Amazon.
Во главе компании встанет Энди Ясси, сейчас возглавляющий Amazon Web Services.
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