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Глава Amazon Джефф Безос покинет свой пост 

BFM.RU и ещё 10 1 час назад
Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост гендиректора компании в третьем квартале 2021 года, сообщает РБК. Об этом говорится в сообщении Amazon.
Во главе компании встанет Энди Ясси, сейчас возглавляющий Amazon Web Services.
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Компании , Видео , Джефф Безос , Amazon
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