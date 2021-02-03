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Почти четверть компаний в России оставят сотрудников на удаленке 

Прайм и ещё 3 4 часа назад
Четверть компаний в России оставит сотрудников на удаленке
Фото: © РИА Новости. Владимир Федоренко
Почти четверть компаний в России намерена оставить практически всех сотрудников на удаленке и дальше, несмотря на ослабление ограничений, говорится в результатах исследования международной рекрутинговой компании Hays, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"34% компаний откровенно говорят, что сами не знают, что будет дальше. 23% заявляют, что в ближайшее время почти вся компания продолжит работать удаленно, в офисе находится только небольшое количество дежурных сотрудников", — говорится в отчете по итогам опроса 545 работодателей.

Еще 16% организаций говорят, что процесс уже настроен, поэтому вся команда продолжит работать удаленно. 13% компаний работали 30/70, согласно указу мэра Москвы, и еще 11% перевели сотрудников на посменную работу. 2% опрошенных компаний удаленно вообще не работали.
Что касается самих работников, которых было опрошено более 4,3 тысячи человек, то 27% из них говорят, что их компания перешла на полностью удаленный формат работы. 37% отмечают, что в настоящее время часть сотрудников работают удаленно, а часть — в офисе. 25% ходят на работу как раньше, а еще 11% работают посменно.
60% респондентов уверены, что с переходом на удаленный формат объем их работы никак не изменился. С ними согласны 49% работодателей. 16% считают, что работы стало больше, так как из дома сложнее вести все процессы, и еще 16% заявляют, что работы стало больше, поскольку теперь, чтобы добиться результата, нужно работать интенсивнее. 10% говорят об увеличении нагрузки, так как с некоторыми членами команды расстались, а задачи перераспределили.
Интересно, что об увеличении нагрузки на сотрудников больше говорят сами работодатели. 22% уверены, что работы стало больше, поскольку из дома сложнее вести все процессы, 13% подчеркивают необходимость больше работать, чтобы добиться желаемого результата, и 10% заявляют об увеличении нагрузки из-за перераспределения задач.
Только 3% респондентов свидетельствуют, что работы стало меньше, поскольку дома работать получается быстрее, и 8% отмечают уменьшение работы из-за сокращения проектов. Об уменьшении работы из дома говорят 6% работодателей.
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