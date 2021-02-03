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Pfizer рассчитывает в 2021 году продать вакцин от коронавируса на $15 млрд 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Pfizer заработает $15 млрд на продаже вакцин в 2021 году
Фото: Reuters
Компания Pfizer, разработавшая в партнерстве с германской компанией BioNTech вакцину от нового коронавируса, рассчитывает на доход от продаж этого препарата в 2021 году в размере $15 млрд Об этом со ссылкой на заявление компании сообщило агентство Reuters.
В целом же Pfizer ожидает в текущем году прибыли в размере от $59,4 млрд до $61,4 млрд
Вакцина Pfizer-BioNTech, напомнило агентство, одной из первых, в декабре 2020 года, получила одобрение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США для применения в качестве препарата от коронавируса нового типа на территории Соединенных Штатов, а также некоторых других стран. Уже тогда аналитики прогнозировали компании миллиардные прибыли от продажи вакцины.
В четвертом квартале прошлого года доходы от продаж вакцины ожидались на уровне $462 млн, однако в действительности составили $154 млн
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Комментарии
Компании , Минздрав РФ , Pfizer , Reuters
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