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Valio увеличило производство сыров в Подмосковье на 50% 

Прайм 2 часа назад
Valio увеличило производство сыров в Подмосковье на 50%
Фото: РИА Новости
Финский производитель продуктов питания Valio увеличил производство плавленных сыров на своем подмосковном заводе с 17 до 26 тонн в сутки, инвестиции в модернизацию превысили 178 миллионов рублей, сообщает производитель.
Основным объектом для инвестиций и развития компании в России является единственный собственный завод по производству плавленых сыров — филиал "Ершово" в Подмосковье.

"На линии по производству плавленого сыра Viola в "ваннах" обновлено процессное оборудование, а также установлена линия по автоматической укладке продукции в короба. Осуществленные работы позволят увеличить объем производства Viola в "ваннах" весом 400 грамм с 17 до 26 тонн в сутки. Суммарный объем инвестиций в площадку в 2020 году превысил 178 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Работы в рамках инвестиционного проекта начались весной 2020 года, поэтапное введение оборудования в эксплуатацию продолжалось вплоть до января 2021 года. В связи с обновлениями на заводе создано порядка 20 новых рабочих мест.
ООО "Валио" — российское подразделение финского концерна Valio, ведущего производителя молочных продуктов в Финляндии, было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге. К 2017 году Valio в России представляет ассортимент более чем из 120 наименований продукции. Продукция подмосковного завода также поставляется в страны ближнего зарубежья — например, с 2016 года в Грузию и Монголию. В настоящее время продукция завода составляет 60% в объеме прибыли российского подразделения концерна Valio. Общий объем инвестиций в производственную площадку "Ершово" превысил 65 миллионов евро.
Valio Oy — финское частное акционерное общество, принадлежащее 17 кооперативам. Их собственниками, в свою очередь, являются 6 тысяч фермеров — производителей молока. Ассортимент компании насчитывает более 1 тысячи наименований, около 400 наименований экспортируются более чем в 60 стран мира. Общее количество сотрудников Valio по всему миру — 4 тысячи человек.
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