ФАС проверит сделку «Яндекс. Такси» и «Везет» 

"В СМИ появилась информация о том, что "Яндекс. Такси" объявил о покупке части активов группы "Везет" за 178 миллионов долларов США. …ФАС России проверит информацию о покупке компанией "Яндекс. Такси" части активов группы "Везет" на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ведомством", — говорится в сообщении ФАС.