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ФАС проверит сделку «Яндекс. Такси» и «Везет» 

РИА Новости 2 часа назад
ФАС проверит сделку «Яндекс. Такси» и «Везет»
Фото: ТАСС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит новую сделку по покупке "Яндекс. Такси" части активов группы "Везет" на соответствие законодательству и оценит необходимость ее согласования, сообщает ведомство.

"В СМИ появилась информация о том, что "Яндекс. Такси" объявил о покупке части активов группы "Везет" за 178 миллионов долларов США. …ФАС России проверит информацию о покупке компанией "Яндекс. Такси" части активов группы "Везет" на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ведомством", — говорится в сообщении ФАС.

Позже представитель "Яндекс. Такси" Ася Паноян заявила, что компания готова предоставить в Федеральную антимонопольную службу России по запросу всю необходимую информацию по новой сделке по покупке части активов группы "Везёт".
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