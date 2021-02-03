ФАС проверит сделку «Яндекс. Такси» и «Везет» 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит новую сделку по покупке "Яндекс. Такси" части активов группы "Везет" на соответствие законодательству и оценит необходимость ее согласования, сообщает ведомство.
"В СМИ появилась информация о том, что "Яндекс. Такси" объявил о покупке части активов группы "Везет" за 178 миллионов долларов США. …ФАС России проверит информацию о покупке компанией "Яндекс. Такси" части активов группы "Везет" на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства и необходимости ее согласования с ведомством", — говорится в сообщении ФАС.
Позже представитель "Яндекс. Такси" Ася Паноян заявила, что компания готова предоставить в Федеральную антимонопольную службу России по запросу всю необходимую информацию по новой сделке по покупке части активов группы "Везёт".