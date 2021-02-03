Германия оценила выгоду от запуска «Северного потока-2» 

«По мнению федерального правительства, "Северный поток — 2" снизит цены на газ и удовлетворит спрос. Это хорошая новость, если учесть факт, что цена на электроэнергию в Германии — одна из самых высоких в мире», — отметил Барч в разговоре с журналистами.