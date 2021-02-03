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Германия оценила выгоду от запуска «Северного потока-2» 

Вероника Полынина 32 минуты назад
Германия оценила выгоду от запуска «Северного потока-2»
Фото: РИА Новости
Ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию удовлетворит спрос и снизит цены на газ на европейском рынке, говорится в ответе министерства экономики Германии на запрос депутата Дитмара Барча из «Левой партии», который приводит «Прайм».
В Минэкономики ФРГ отметили, что после ввода трубопровода в эксплуатацию путь, по которому газ будет поступать в Европу, сократится на 2 тысячи километров, а сам газопровод соответствует «современному уровню технического развития» и служит «в основном для обеспечения Европы природным газом, а не только для диверсификации в снабжении Германии».
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В ведомстве указали, что транзит газа по новому трубопроводу потребует меньших финансовых зарплат, чем требуется сейчас при транзите через Украину, поэтому это скажется на конечной стоимости газа.

«По мнению федерального правительства, "Северный поток — 2" снизит цены на газ и удовлетворит спрос. Это хорошая новость, если учесть факт, что цена на электроэнергию в Германии — одна из самых высоких в мире», — отметил Барч в разговоре с журналистами.

Как сообщал «Рамблер», 21 января депутаты Европарламента приняли резолюцию, потребовав от Евросоюза «незамедлительно препятствовать завершению проекта „Северный поток — 2“. В правительстве Германии ответили, что призывы Европарламента остановить строительство были приняты к сведению, однако позиция страны по проекту остается без изменений.
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Комментарии 9
Компании , ЕС , Европарламент , Минэкономразвития
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