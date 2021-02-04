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СОГАЗ получил пакет Абрамовича в Первом канале 

News.ru и ещё 1 22 минуты назад
СОГАЗ получил пакет Абрамовича в Первом канале
Фото: globallookpress.com
Кандидатом в совет директоров Первого канала выдвинут председатель правления АО «СОГАЗ» Антон Устинов. Также в списке фигурируют четыре федеральных чиновника, три топ-менеджера ВТБ и генеральный директор телеканала Константин Эрнст.
По данным РБК, появление Устинова обусловлено тем, что компания является акционером канала: доля составляет 20%.
В настоящее время 51% Первого канала контролирует государство, однако в ближайшее время эта доля должна снизиться до 34%. Такое распоряжение дал президент Владимир Путин.
Пакет из 20% акций с лета 2018 года принадлежал бизнесмену Роману Абрамовичу. Весной 2019 года его приобрёл ВТБ, а осенью 2020 объявил, что больше не является владельцем доли телеканала. По информации источников РБК, в настоящее время этот пакет акций перешёл СОГАЗу.
Также акционерами Первого канала являются Росимущество, ФГУП «ИТАР-ТАСС», ФГУП «Телевизионный технический центр „Останкино“» и холдинг «Национальная Медиа Группа».
Ранее NEWS.ru сообщал, что владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович пообещал «лично каждому футболист» команды бороться с расизмом. Он был потрясён оскорблениями, нанесёнными Рису Джеймсу в социальных сетях.
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Комментарии
Компании , Антон Устинов , Константин Эрнст , Владимир Путин , Роман Абрамович , Росимущество , Банк ВТБ , Согаз , ТТЦ "Останкино" , ИТАР-ТАСС
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