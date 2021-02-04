СОГАЗ получил пакет Абрамовича в Первом канале 

Все новости на карте

По данным РБК, появление Устинова обусловлено тем, что компания является акционером канала: доля составляет 20%.

В настоящее время 51% Первого канала контролирует государство, однако в ближайшее время эта доля должна снизиться до 34%. Такое распоряжение дал президент Владимир Путин

Пакет из 20% акций с лета 2018 года принадлежал бизнесмену Роману Абрамовичу . Весной 2019 года его приобрёл ВТБ, а осенью 2020 объявил, что больше не является владельцем доли телеканала. По информации источников РБК, в настоящее время этот пакет акций перешёл СОГАЗу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович пообещал «лично каждому футболист» команды бороться с расизмом. Он был потрясён оскорблениями, нанесёнными Рису Джеймсу в социальных сетях.