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США озвучили позицию по санкциям против «Северного потока — 2» 

РИА Новости 36 минут назад
США примут решение по санкциям после постройки «Северного потока — 2»
Фото: РИА Новости
США продолжат следить за реализацией трубопровода "Северный поток 2" и примут решения о санкциях по необходимости, заявил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы будем следить за действиями по завершению или сертифицированию трубопровода, и, если подобные действия состоятся, мы примем решения о применимости санкций", — сказал Прайс.

При этом, по его словам, санкции — лишь один из инструментов американской политики по "защите европейских союзников от хищнического поведения, в том числе со стороны России".
Прайс добавил, что американские законы "О противодействии противникам Америки через санкции" и "О защите европейской энергобезопасности" — это "мощные инструменты, которые позволяют нам продвигать американскую внешнюю политику".

"Северный поток-2" и вторая нитка "Турецкого потока" создаются для того, чтобы увеличить рычаги давления России на наших союзников и партнеров и подрывать трансатлантическую безопасность. США продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить наличие у Европы надежных диверсифицируемых поставок энергии, которые бы не затрагивали нашу коллективную безопасность", — сказал Прайс.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
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Комментарии 1
Компании , Нед Прайс , ЕС , Госдеп США
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