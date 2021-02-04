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Чистая прибыль eBay в 2020 году выросла в три раза 

Прайм 1 час назад
Чистая прибыль eBay в 2020 году выросла в три раза
Фото: Reuters
Чистая прибыль интернет-аукциона eBay по итогам 2020 года выросла в 3,1 раза по сравнению с показателем 2019 года и составила 5,667 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию по итогам года составила 7,89 доллара против 2,09 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 19% — до 10,271 миллиарда долларов.
Чистая прибыль eBay в четвертом квартале прошлого года составила 845 миллионов долларов, увеличившись в 1,5 раза в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию составила 1,23 доллара против 0,69 доллара за три отчетных месяца предыдущего года. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,86 доллара при прогнозе в 0,83 доллара. Квартальная выручка выросла на 28% — до 2,868 миллиарда долларов. Эксперты ожидали показатель на уровне 2,7 миллиарда долларов.
Число активных покупателей по состоянию на 31 декабря 2020 года составило 185 миллионов человек, что на 7% выше показателя годичной давности.
В первом квартале 2021 года eBay прогнозирует выручку в диапазоне 2,94-2,99 миллиарда долларов, а разводненную прибыль на акцию на уровне 0,5-0,53 доллара, а скорректированную прибыль на акцию в диапазоне 1,03-1,08 доллара. После закрытия основных торгов акции компании подскакивали в цене на 10,7%.
eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
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