Счетная палата проведет глобальную проверку госбанков 

«Счетная палата публикует план проверок на 2021 год. Всего в этом году запланировано 414 мероприятий, в том числе 284 контрольных, 100 экспертно-аналитических и 30 иных мероприятий. Значительная часть плана отведена социально-ориентированным мероприятиям, в том числе оценке антикризисных мер и мер, принятых в рамках борьбы с пандемией и ее последствиями», — пояснили в ведомстве.