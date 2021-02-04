Счетная палата проведет глобальную проверку госбанков 

Счетная палата России планирует провести 414 проверок в 2021 году, в том числе проанализировать подходы к формированию дивидендной политики у государственных банков и их дочерних компаний. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Счетная палата публикует план проверок на 2021 год. Всего в этом году запланировано 414 мероприятий, в том числе 284 контрольных, 100 экспертно-аналитических и 30 иных мероприятий. Значительная часть плана отведена социально-ориентированным мероприятиям, в том числе оценке антикризисных мер и мер, принятых в рамках борьбы с пандемией и ее последствиями», — пояснили в ведомстве.
В плане проверок на 2021 год, опубликованном Счетной палатой, указано экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ подходов к формированию дивидендной политики и отдельных аспектов корпоративного управления в кредитных организациях с государственным участием и их дочерних компаниях в 2017 — 2021 годах». В списке для проверки значатся: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Газпромбанк, РНКБ, «Банк Дом.РФ», ВБРР и Центробанк России.
Дивидендные политики госбанков будут проверены в августе-декабре, уточняет РИА «Новости» в своем Telegram-канале.
«Из-за того, что не все платят 50% прибыли, по итогам возможны предложения о полной или частичной продаже ряда из них, чтобы бюджет пополнялся», — пишет издание со ссылкой на Счетную палату России.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что в 2021 году несколько категорий граждан могут лишить доплат к пенсионным выплатам. Речь о россиянах, переехавших из северных регионов и покинувших родину.
Инициатива связана с предстоящей проверкой пенсионеров на предмет дополнительных доходов и места их фактического жительства, которая была организована после выявленных Счетной палатой нарушений в Пенсионном фонде России. Оказалось, что некоторые пенсионеры на протяжении долгого времени получают чрезмерные надбавки, а некоторые наоборот их лишены. Наличие дополнительных доходов у россиян, вышедших на заслуженный отдых, будут проверять эксперты ПФР вместе с сотрудниками налоговой.