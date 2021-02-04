Российские авиакомпании открыли продажу билетов в Крым 

Билеты на летние рейсы в Крым из 47 городов России поступили в продажу, весенне-летнюю навигацию начали восемь авиакомпаний, сообщила пресс-служба авиаузла полуострова.

"Продажи на летние рейсы в аэропорт Симферополь и обратном направлении открыты уже из 47 российских городов. Почти за два месяца до старта весенне-летнего периода навигации реализацию билетов на полеты в Крым начали восемь авиакомпаний", — сообщили в пресс-службе.

Старт выполнения большинства рейсов запланирован на начало курортного сезона. Полеты продлятся до сентября-октября 2021 года. Среди новых направлений — рейсы в Симферополь из Липецка, Кургана и Надыма.

"Аэропорт Симферополь ведет активную работу с авиакомпаниями по открытию направлений полетов в Крым на весенне-летний период, который в этом году стартует 28 марта… Широкая маршрутная сеть позволит обеспечить транспортную доступность полуострова в курортный период и компенсировать возможное сокращение авиаперевозок в низкий сезон, риск которого еще существует из-за нестабильной эпидемиологической ситуации", — приводит слова коммерческого директора ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Сергея Дяйкина пресс-служба.

Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году, он в разы нарастил пассажиропоток с 2014 года, когда Крым стал субъектом России. В 2013 году он обслужил 1,3 миллиона пассажиров, уже в 2014 году — 2,8 миллиона, в 2015 году — 5,01 миллиона, в 2016 году — 5,2 миллиона, в 2017 году — более 5,1 миллиона, в 2018 и в 2019 — по 5,14 миллиона пассажиров, а в 2020 году (из-за ограничений в связи с коронавирусом) 4, 63 миллиона человек. В апреле 2018 года в Симферополе введен в строй крупнейший на юге России новый терминал аэропорта стоимостью 32 миллиарда рублей, способный обслуживать до 6,5 миллиона человек в год.