Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.70
$
75.70
90.95
90.80
Прогноз
08.02 – 15.02
$
77.00
92.40
Индексы и котировки Brent
58.81
–0.07 Золото
1816.10
–0.33 РТС
1387.00
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.02
1.1988
–0.0179
26.01
1.2167
01.02
20.01

Российские авиакомпании открыли продажу билетов в Крым 

Прайм 1 час назад
Российские авиакомпании открыли продажу билетов в Крым
Фото: РИА Новости
Билеты на летние рейсы в Крым из 47 городов России поступили в продажу, весенне-летнюю навигацию начали восемь авиакомпаний, сообщила пресс-служба авиаузла полуострова.

"Продажи на летние рейсы в аэропорт Симферополь и обратном направлении открыты уже из 47 российских городов. Почти за два месяца до старта весенне-летнего периода навигации реализацию билетов на полеты в Крым начали восемь авиакомпаний", — сообщили в пресс-службе.

Старт выполнения большинства рейсов запланирован на начало курортного сезона. Полеты продлятся до сентября-октября 2021 года. Среди новых направлений — рейсы в Симферополь из Липецка, Кургана и Надыма.

"Аэропорт Симферополь ведет активную работу с авиакомпаниями по открытию направлений полетов в Крым на весенне-летний период, который в этом году стартует 28 марта… Широкая маршрутная сеть позволит обеспечить транспортную доступность полуострова в курортный период и компенсировать возможное сокращение авиаперевозок в низкий сезон, риск которого еще существует из-за нестабильной эпидемиологической ситуации", — приводит слова коммерческого директора ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Сергея Дяйкина пресс-служба.

Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году, он в разы нарастил пассажиропоток с 2014 года, когда Крым стал субъектом России. В 2013 году он обслужил 1,3 миллиона пассажиров, уже в 2014 году — 2,8 миллиона, в 2015 году — 5,01 миллиона, в 2016 году — 5,2 миллиона, в 2017 году — более 5,1 миллиона, в 2018 и в 2019 — по 5,14 миллиона пассажиров, а в 2020 году (из-за ограничений в связи с коронавирусом) 4, 63 миллиона человек. В апреле 2018 года в Симферополе введен в строй крупнейший на юге России новый терминал аэропорта стоимостью 32 миллиарда рублей, способный обслуживать до 6,5 миллиона человек в год.
Видео дня. Аппарат Мишустина опроверг введение продуктовых карточек
Прайм: последние новости
McKinsey выплатит $573 млн в рамках дела об опиоидном кризисе McKinsey выплатит $573 млн в рамках дела об опиоидном кризисе Siemens Energy собирается сократить почти восемь тысяч сотрудников Siemens Energy собирается сократить почти восемь тысяч сотрудников Microsoft заняла второе место в мире по рыночной стоимости Microsoft заняла второе место в мире по рыночной стоимости
Комментарии
Компании
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение