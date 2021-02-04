Маленькая авария лишила мир шанса на дешевые телевизоры 

На южнокорейском заводе AGC Fine Techno, производящем стеклянные подложки ЖК-дисплеев, произошел взрыв. Как пишет TrendForce, небольшая авария в одной стеклоплавильной печи способна серьезно повлиять на стоимость телевизоров и мониторов в мире.

По предварительным расчетам, этот инцидент затронет не более одного процента от общего мирового предложения стеклянных подложек для дисплеев. Однако спрос на рынке панелей растет. В этот критический момент любое событие, влияющее на поставки компонентов, может значительно повлиять и на цены.

Во второй половине 2020 года поставщики стеклянных подложек Corning (США) и NEG (Япония) столкнулись с проблемами, которые ограничили предложение и спровоцировали рост цен на панели. Компании планировали возобновить поставки в штатном режиме в конце первого квартала 2021 года, но из-за взрыва в Южной Корее сроки сдвигаются.

Цены на телевизионные панели росли последние несколько месяцев и продолжают расти. В TrendForce ранее прогнозировали, что во втором квартале 2021-го панели подешевеют, но из-за аварии в AGC Fine Techno прогноз изменился: цены, скорее всего, не снизятся до конца третьего квартала.

Как писал «Рамблер», ранее участники рынка рассказали РБК, что из-за выросшей стоимости морских перевозок в России подорожают импортные одежда, обувь, мебель и бытовая техника.

После выборов президента США резко вырос спрос на перевозки между Штатами и Китаем. В результате возник дефицит контейнеров и судов — сначала только на американо-китайском направлении, а затем и по всему миру. К концу прошлого года морские перевозки подорожали с 1,5 тысячи до девяти тысяч долларов за контейнер.