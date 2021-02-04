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S7 запустит чартеры в Грецию с 24 марта 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
S7 запустит чартеры в Грецию с 24 марта
Фото: ТАСС
Авиакомпания S7 запустит чартерные грузопассажирские рейсы в Салоники (Греция) 24 марта, следует из сообщения перевозчика. Рейсы будут доступны только тем пассажирам, которые могут въезжать в принимающую страну.

"В соответствии с разрешением Росавиации, S7 Airlines открыла продажу на еженедельные чартерные рейсы из Москвы в Салоники (Греция). Рейсы планируются к выполнению по средам с 24 марта. К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений", — отмечается в сообщении.

Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство, добавили в компании.
На данный момент S7 уже запустила чартерные грузопассажирские рейсы из Москвы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте, Барселона, Малага), Италию (Верона, Рим, Милан, Ольбия, Пиза, Бари), Германию (Дюссельдорф, Мюнхен, Берлин), Австрию (Вена) и Болгарию (Бургас).
Ранее стало известно, что с 8 февраля возобновляется регулярное авиасообщение между Россией и Грецией.
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Компании , ЕС , Росавиация , АК S7
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