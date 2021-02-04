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Российский холдинг договорился о покупке завода Rolls-Royce за €150 млн 

Секрет Фирмы и ещё 1 15 минут назад
Российский холдинг договорился о покупке завода Rolls-Royce
Фото: Reuters
Международное подразделение российского «Трансмашхолдинга» (ТМХ) — компания TMH International договорилась с британским Rolls-Royce о покупке норвежского завода двигателей Bergen Engines. Сумма сделки составит около €150 млн Компания Bergen Engines включает в себя цеха металлообработки и сборки, ремонтную мастерскую, цех высокоточного литья, конструкторское бюро и сеть сервисных центров в семи странах, сообщили в пресс-службе холдинга.
По итогам сделки ТМХ надеется расширить присутствие на мировом рынке двигателей, в частности тех, которые обеспечивают электричеством крупные предприятия и небольшие населённые пункты.
О том, что покупка завода обойдётся в €150 млн, рассказали в Rolls-Royce. Сделку уже одобрили советы директоров обеих компаний, её закрытие запланировано на вторую половину 2021 года.
За время своей работы с 1946 года компания Bergen Engines поставила свыше 7000 двигателей для морских судов и энергетических предприятий, из которых 4000 по-прежнему находятся в эксплуатации.
В состав Rolls-Royce предприятие Bergen Engines входит с 1999 года. Сейчас в компании работают около 950 сотрудников. В 2019 году бизнес принёс Rolls-Royce выручку в размере 239 млн фунтов стерлингов (€271,2 млн).
«Трансмашхолдинг» — российская компания, которая создаёт поезда, вагоны метро и двигатели. Президентом компании является Андрей Бокарев, генеральным директором — Кирилл Липа, председателем совета директоров — Дмитрий Комиссаров. Двое последних выступают контролирующими акционерами ТМХ.
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Комментарии
Компании , Кирилл Липа , Андрей Бокарев , Дмитрий Комиссаров , Трансмашхолдинг
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