Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.46
$
75.74
90.65
90.80
Прогноз
08.02 – 15.02
$
74.30
90.27
Индексы и котировки Brent
58.75
–0.19 Золото
1809.76
–0.40 РТС
1387.00
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.02
1.1996
–0.0171
26.01
1.2167
01.02
20.01

Отключение «Северного потока — 2»: США нашли компромисс с Германией 

Газета.Ru 26 минут назад
Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсуждали вопрос "Северного потока — 2". Вашингтон видит возможность "компромисса" — временно отключать газопровод, если Россия ограничит транзит газа через Украину.
Американский и немецкий лидеры в ходе телефонного разговора обсуждали вопрос газопровода «Северный поток — 2», на который Штаты ранее наложили санкции. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Handelsblatt.
Руководство США полагает, что Германия может предложить компромиссный вариант, чтобы «лишить Россию стимула использовать СП-2 против Украины».
Речь идет о возможности отключать газопровод, если РФ ограничит украинский транзит своего газа.
Германия оценила выгоду от запуска "Северного потока-2"
Россия рассчитывает, что Евросоюз устоит перед шантажом США по «Северному потоку — 2», заявили 27 января в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве отметили, что реализация этого проекта объективно укрепит взаимосвязанность Москвы и Брюсселя в экономической сфере и внесет вклад в энергобезопасность в Европе.

«Рассчитываем, что наши партнеры (из ЕС) устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций», — говорится в сообщении МИД. Там также заявили, что целью Вашингтона является продвижение в Европе «дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа».

28 января глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что с приходом к власти новой администрации в США ФРГ не станет менять позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2».
Он отметил, что принципиальная позиция Берлина по данному вопросу неизменна. Вашингтону необходимо рассмотреть вопрос того, являются ли санкции и штрафные меры верным инструментом в разговоре с союзниками.
В тот же день комитет Госдумы по энергетике и комитет бундестага по экономике и энергетике договорились вместе противодействовать попыткам остановить реализацию «Севпотока — 2». Глава думского комитета Павел Завальный отметил, что давления на участников строительства газопровода пока нет, но новая администрация США уже заявила о намерении остановить реализацию проекта.
По словам депутата, общая позиция российской и европейской сторон заключается в том, что «Северный поток — 2» должен быть достроен и что он нужен и Германии, и Европе.
2 февраля представитель американского Госдепа предупредил, что США будут следить за реализацией проекта «Северный поток — 2» и его сертификацией. Он напомнил о заявлении президента страны Джо Байдена о том, что газопровод — это «плохая сделка» для Европы.
Согласно позиции ведомства, Вашингтон может ввести новые санкции против этого проекта.
20 января глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в отношениях США и Евросоюза не исчезнут разногласия с приходом к власти Джо Байдена, ситуация не поменяется «по мановению волшебной палочки».
В то же время он не исключил возможность построения новых отношений между двумя сторонами. «В первый день мандата я обращаюсь к новому президенту [США]: давайте строить новые отношения ради более сильной Америки, более сильного Евросоюза и лучшего мира», — сказал Мишель.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Газопровод проходит от побережья России до Германии через Балтийское море. На сегодняшний день он завершен на 94%.
Закончить проект в срок помешали американские санкции. Первые из них были введены в декабре 2019 года. Ограничениям подверглись все иностранные партнеры России, которые участвовали в непосредственном строительстве газопровода. Из-за санкций свои работы прекратила швейцарская Allseas — компания отказалась от укладки труб и вывела все свои суда из зоны строительства.
Газета.Ru: последние новости
Герхард Шредер встал на защиту "Северного потока -2" Герхард Шредер встал на защиту "Северного потока -2" Джефф Безос уходит с поста генерального директора Amazon Джефф Безос уходит с поста генерального директора Amazon Юристы сообщили, как получить перерасчет за завышенные тарифы на услуги ЖКХ Юристы сообщили, как получить перерасчет за завышенные тарифы на услуги ЖКХ
Комментарии 87
Компании , Видео , Статьи , Шарль Мишель , Джозеф Байден , Ангела Меркель , Павел Завальный , Бундестаг , МИД , ЕС , Европейский совет , Госдума , Администрация США , Handelsblatt
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение