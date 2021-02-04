Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсуждали вопрос "Северного потока — 2". Вашингтон видит возможность "компромисса" — временно отключать газопровод, если Россия ограничит транзит газа через Украину.

Американский и немецкий лидеры в ходе телефонного разговора обсуждали вопрос газопровода «Северный поток — 2», на который Штаты ранее наложили санкции. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Handelsblatt.

Руководство США полагает, что Германия может предложить компромиссный вариант, чтобы «лишить Россию стимула использовать СП-2 против Украины».

Речь идет о возможности отключать газопровод, если РФ ограничит украинский транзит своего газа.

Россия рассчитывает, что Евросоюз устоит перед шантажом США по «Северному потоку — 2», заявили 27 января в Министерстве иностранных дел РФ . В ведомстве отметили, что реализация этого проекта объективно укрепит взаимосвязанность Москвы и Брюсселя в экономической сфере и внесет вклад в энергобезопасность в Европе.

«Рассчитываем, что наши партнеры (из ЕС) устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций», — говорится в сообщении МИД. Там также заявили, что целью Вашингтона является продвижение в Европе «дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа».

28 января глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что с приходом к власти новой администрации в США ФРГ не станет менять позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2».

Он отметил, что принципиальная позиция Берлина по данному вопросу неизменна. Вашингтону необходимо рассмотреть вопрос того, являются ли санкции и штрафные меры верным инструментом в разговоре с союзниками.

В тот же день комитет Госдумы по энергетике и комитет бундестага по экономике и энергетике договорились вместе противодействовать попыткам остановить реализацию «Севпотока — 2». Глава думского комитета Павел Завальный отметил, что давления на участников строительства газопровода пока нет, но новая администрация США уже заявила о намерении остановить реализацию проекта.

По словам депутата, общая позиция российской и европейской сторон заключается в том, что «Северный поток — 2» должен быть достроен и что он нужен и Германии, и Европе.

2 февраля представитель американского Госдепа предупредил, что США будут следить за реализацией проекта «Северный поток — 2» и его сертификацией. Он напомнил о заявлении президента страны Джо Байдена о том, что газопровод — это «плохая сделка» для Европы.

Согласно позиции ведомства, Вашингтон может ввести новые санкции против этого проекта.

20 января глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в отношениях США и Евросоюза не исчезнут разногласия с приходом к власти Джо Байдена, ситуация не поменяется «по мановению волшебной палочки».

В то же время он не исключил возможность построения новых отношений между двумя сторонами. «В первый день мандата я обращаюсь к новому президенту [США]: давайте строить новые отношения ради более сильной Америки, более сильного Евросоюза и лучшего мира», — сказал Мишель.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Газопровод проходит от побережья России до Германии через Балтийское море. На сегодняшний день он завершен на 94%.

Закончить проект в срок помешали американские санкции. Первые из них были введены в декабре 2019 года. Ограничениям подверглись все иностранные партнеры России, которые участвовали в непосредственном строительстве газопровода. Из-за санкций свои работы прекратила швейцарская Allseas — компания отказалась от укладки труб и вывела все свои суда из зоны строительства.