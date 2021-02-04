Продажи новых легковых автомобилей упали на 4,2% в январе 

«Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года. Пять наиболее продающихся брендов демонстрируют относительную стабильность. Некоторые бренды показывают существенный рост», — подчеркнул председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.