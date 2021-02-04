Продажи новых легковых автомобилей упали на 4,2% в январе 

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе 2021 года упали на 4,2% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, составив 95,213 тысяч, сообщается в пресс-релизе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Лидером по числу продаж в данном сегменте за январь стал «Автоваз», который реализовал 21 857 автомобилей. Следом за ним идут KIA, чьи продажи выросли на 1%, до 15 051 машин, и Hyundai, его продажи сократились на 4%, до 10 949 авто.
Продажи Renault и Skoda увеличились до 8 534 (+3%) и 6 036 единиц (+2%) соответственно. Самое сильное падение продаж среди первых десяти производителей списка у Nissan, который смог за месяц реализовать на 34% меньше автомобилей.
Что касается российских производителей, то на втором месте по объему продаж оказались коммерческие автомобили ГАЗ, а на третьем — УАЗ.
«Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года. Пять наиболее продающихся брендов демонстрируют относительную стабильность. Некоторые бренды показывают существенный рост», — подчеркнул председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
Ранее «Рамблер» сообщал, что продажи новых легковых автомобилей класса «люкс» в 2020 году в России упали на 15%, до 1114 машин. Это следует из данных аналитического агентства «Автостат».