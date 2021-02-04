В России ипотечные сделки будут заключать на базе блокчейна

"Артем (Федорко, председатель правления банка "Дом.РФ" — ред.) уже сказал о том, что в марте-месяце запускается пилот по осуществлению ипотечных сделок на "Мастерчейне", мы действительно работаем в такой достаточно плотной связке и с институтом развития "Дом.РФ", и с Росреестром, и с ассоциацией "Финтех" — строим стратегическое видение тех каналов, тех сервисов, тех механизмов, которые должны помочь банкам, застройщикам, государственным органам работать в этой связке и максимально быстро, наверное, по нашему мнению, это до одного дня все-таки, предоставлять ипотеку и оформлять ипотечные сделки", — сказал он.