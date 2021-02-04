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Центробанк готовит пилот по оформлению ипотечных сделок на базе блокчейна 

Прайм 1 час назад
В России ипотечные сделки будут заключать на базе блокчейна
Фото: РИА Новости
Пилотный проект по осуществлению ипотечных сделок на базе отечественной блокчейн-платформы "Мастерчейн" будет запущен в марте, заявил директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин в ходе заседания президиума совета Ассоциации банков России.

"Артем (Федорко, председатель правления банка "Дом.РФ" — ред.) уже сказал о том, что в марте-месяце запускается пилот по осуществлению ипотечных сделок на "Мастерчейне", мы действительно работаем в такой достаточно плотной связке и с институтом развития "Дом.РФ", и с Росреестром, и с ассоциацией "Финтех" — строим стратегическое видение тех каналов, тех сервисов, тех механизмов, которые должны помочь банкам, застройщикам, государственным органам работать в этой связке и максимально быстро, наверное, по нашему мнению, это до одного дня все-таки, предоставлять ипотеку и оформлять ипотечные сделки", — сказал он.

Вместе с тем он отметил, что сейчас ЦБ совместно с Росреестром работает над возможностью привести ипотечный договор полностью в машиночитаемый вид. "Мы ожидаем, что к концу 2021 года у нас появятся полностью стандартизированные формы всех документов, которые необходимы для заключения ипотечного договора и его регистрации на стороне Росреестра", — добавил Зимин.
"Мастерчейн" — первая сертифицированная в России блокчейн-платформа, получившая положительное заключение ФСБ. "Мастерчейн" дает участникам финансового рынка дополнительные гарантии безопасности совершения транзакций и обмена данными. Оператор платформы "Мастерчейн" — ассоциация "Финтех".
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Комментарии 1
Компании , Экономика , ФСБ , Центральный банк России , Росреестр
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