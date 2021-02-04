Уход Honda c российского рынка объяснили падением продаж

Японские журналисты назвали причины запланированного ухода автопроизводителя Honda с российского рынка.

Как пишет Car.ru со ссылкой на статью в издании The Asahi Shimbun, информация об уходе Honda с рынка России не стала неожиданностью для экспертов. В последние пять дет производитель буквально боролся в России за выживание.

Максимальных продаж в РФ Honda достигла в 2008 году — тогда было реализовано 89 тысяч новых автомобилей марки. Доля японского производителя от общего объема продаж новых авто в России составляла 2,9%.

С тех пор продажи Honda только падали и в 2020 году составили около 1,5 тысячи автомобилей, или 0,1% от общего объема реализованных в РФ машин.

За эти годы Honda не стала локализовать производство в России, все машины бренда завозились из Японии или других стран, где есть заводы компании. Это повлияло на стоимость автомобилей, и они стали существенно дороже своих конкурентов.