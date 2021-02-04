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Уход Honda c российского рынка объяснили 

Вероника Полынина 1 час назад
Уход Honda c российского рынка объяснили падением продаж
Фото: Reuters
Японские журналисты назвали причины запланированного ухода автопроизводителя Honda с российского рынка.
Как пишет Car.ru со ссылкой на статью в издании The Asahi Shimbun, информация об уходе Honda с рынка России не стала неожиданностью для экспертов. В последние пять дет производитель буквально боролся в России за выживание.
Подержанные авто Honda пользуются спросом у россиян
Максимальных продаж в РФ Honda достигла в 2008 году — тогда было реализовано 89 тысяч новых автомобилей марки. Доля японского производителя от общего объема продаж новых авто в России составляла 2,9%.
С тех пор продажи Honda только падали и в 2020 году составили около 1,5 тысячи автомобилей, или 0,1% от общего объема реализованных в РФ машин.
За эти годы Honda не стала локализовать производство в России, все машины бренда завозились из Японии или других стран, где есть заводы компании. Это повлияло на стоимость автомобилей, и они стали существенно дороже своих конкурентов.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,599 миллиона машин. Это ниже показателя 2019-го на 9,1%. Глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Томас Штэрцель назвал 2020-й серьезным испытанием для автомобильной отрасли в России, однако, по его словам, результат оказался ненамного хуже результата 2019-го, а среди дилеров не было массового ухода с рынка и крупных банкротств.
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Компании , Томас Штэрцель
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