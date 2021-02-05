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Компании получат льготы за курортное лечение сотрудников 

Парламентская газета 1 час назад
Компании получат льготы за курортное лечение сотрудников
Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ
Предприятия смогут получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам санаторно-курортного лечения. Правительственный закон планируется рассмотреть на заседании Совета Федерации 10 февраля.
Изменения должны быть внесены в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса. Для работодателей предлагается установить право учитывать в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения налогом на прибыль организаций расходы, понесенные на оплату услуг по организации санаторно-курортного лечения (включая расходы на проживание и питание), оказываемых в пользу работников и членов их семей в рамках договоров, заключенных непосредственно с санаторно-курортными организациями, а также расходы в виде сумм полной или частичной компенсации указанным лицам произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторно— курортному лечению.
Кроме того, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц доходы в виде стоимости оплаченных работодателем в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-курортных организаций однократно в одном налоговом периоде.
В кабмине считают, что реализация закона поможет расширить спрос на санаторно-курортное лечение и повысит доступность услуг санаторно-курортного лечения для более широкого круга граждан.
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Компании , Совет Федерации
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