Компании получат льготы за курортное лечение сотрудников 

Предприятия смогут получить налоговые льготы при оплате своим сотрудникам санаторно-курортного лечения. Правительственный закон планируется рассмотреть на заседании Совета Федерации 10 февраля.

Изменения должны быть внесены в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса. Для работодателей предлагается установить право учитывать в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения налогом на прибыль организаций расходы, понесенные на оплату услуг по организации санаторно-курортного лечения (включая расходы на проживание и питание), оказываемых в пользу работников и членов их семей в рамках договоров, заключенных непосредственно с санаторно-курортными организациями, а также расходы в виде сумм полной или частичной компенсации указанным лицам произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторно— курортному лечению.

Кроме того, не будут облагаться налогом на доходы физических лиц доходы в виде стоимости оплаченных работодателем в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-курортных организаций однократно в одном налоговом периоде.

В кабмине считают, что реализация закона поможет расширить спрос на санаторно-курортное лечение и повысит доступность услуг санаторно-курортного лечения для более широкого круга граждан.