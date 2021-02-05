«Аэрофлот» заявил о рекордном убытке из-за пандемии 

«После катастрофического сокращения объема авиаперевозок в марте и апреле 2020 года сформировался тренд на сокращение темпа снижения выручки. За четвертый квартал выручка снизилась на 59,2% против снижения на 67,4% в третьем квартале и 85% во втором квартале 2020 года», — поясняется в отчете РСБУ, который приводит «Коммерсант».