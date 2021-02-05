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«Аэрофлот» заявил о рекордном убытке из-за пандемии 

Ura.Ru 45 минут назад
«Аэрофлот» заявил о рекордном убытке из-за пандемии
Фото: ТАСС
По итогам 2020 года крупнейший авиаперевозчик страны — авиакомпания «Аэрофлот» получил 96,5 млрд рублей убытка. Причиной называется практически полная остановка авиасообщения на международных направлениях во второй половине года и введение ограничений на перемещения граждан внутри России.

«После катастрофического сокращения объема авиаперевозок в марте и апреле 2020 года сформировался тренд на сокращение темпа снижения выручки. За четвертый квартал выручка снизилась на 59,2% против снижения на 67,4% в третьем квартале и 85% во втором квартале 2020 года», — поясняется в отчете РСБУ, который приводит «Коммерсант».

В авиакомпании отметили, что убыток в 96,5 млрд рублей самый большой за период с 2015 года, когда «Аэрофлот» вынужден был взять на себя расходы по перевозке пассажиров обанкротившейся «Трансаэро». При этом в авиакомпании отметили, что привлечение 80 млрд рублей в виде допэмиссии, а также меры господдержки и оптимизация затрат позволили частично сдержать негативное влияние кризиса, вызванного коронавирусом. Обнако в перспективе авиакомпании еще предстоит выполнить новый вид обязательств перед пассажирами — на 16,6 млрд рублей— по ваучерам за отмененные из-за пандемии рейсы.
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Комментарии 2
Компании , Аэрофлот , Трансаэро
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