Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19

"Johnson & Johnson объявляет, что компания Janssen Biotech (часть корпорации) подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) c просьбой разрешить экстренное использование своей однокомпонентной вакцины", — говорится в пресс-релизе.

Johnson & Johnson сообщила в конце января, что ее однокомпонентная вакцина показала эффективность в 72% в США и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации. Для предотвращения тяжелого течения эффективность составила 85%, спустя 28 дней после ее введения она продемонстрировала полную защиту от госпитализации в связи с коронавирусом и от смерти по этой причине.

Вакцина от COVID-19 производства компании Janssen, входящей в холдинг Johnson & Johnson, сделана на основе ослабленного аденовируса, который вызывает иммунный ответ в организме человека. Отмечается, что данная вакцина не требует повторной дозы и может храниться в морозильных камерах в течение нескольких месяцев.

В США до сих пор были официально разрешены антикоронавирусные вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.