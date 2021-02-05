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Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США 

РИА Новости и ещё 9 25 минут назад
Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19
Фото: © AP Photo / Mel Evans
Корпорация Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в регулятор США.

"Johnson & Johnson объявляет, что компания Janssen Biotech (часть корпорации) подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) c просьбой разрешить экстренное использование своей однокомпонентной вакцины", — говорится в пресс-релизе.

Johnson & Johnson сообщила в конце января, что ее однокомпонентная вакцина показала эффективность в 72% в США и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации. Для предотвращения тяжелого течения эффективность составила 85%, спустя 28 дней после ее введения она продемонстрировала полную защиту от госпитализации в связи с коронавирусом и от смерти по этой причине.
Вакцина от COVID-19 производства компании Janssen, входящей в холдинг Johnson & Johnson, сделана на основе ослабленного аденовируса, который вызывает иммунный ответ в организме человека. Отмечается, что данная вакцина не требует повторной дозы и может храниться в морозильных камерах в течение нескольких месяцев.
В США до сих пор были официально разрешены антикоронавирусные вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Компании , Johnson & Johnson
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