Вероятность заморозки строительства трубопровода «Северный поток — 2» на финальной стадии близка к нулю, заявил 4 февраля эксперт польского Центра восточных исследований Шимон Кардащ в беседе с изданием Interia.

«Я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что «Северный поток — 2» будет достроен, но мой интуитивный прогноз неизменен — все идёт к завершению проекта», — сказал он.

По словам польского эксперта, намерения в политических и экономических кругов в Германии таковы, что они хотят быстрее завершить реализацию проекта. Кардащ добавил, что введённые американцами станции против участников проекта показали свою эффективность, однако сегодня они уже играют решающей роли.