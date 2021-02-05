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Delivery Club обошел «Яндекс. Еду» по популярности в Москве 

Павел Тиунов 47 минут назад
Delivery Club обошел «Яндекс. Еду» по популярности в Москве
Фото: ТАСС
Сервис по доставке еды «Яндекс. Еда» за прошедший год не нарастил клиентскую базу в Москве в отличие от своего конкурента — Delivery Club, сообщает «Коммерсант». Аналитики полагают, что предприниматели гонятся за прибылью и перестали вкладываться в продвижение агрегатора.
Выводы сделаны на основе исследования Сбербанка, который совместно с Mail.ru Group владеет Delivery Club. Специалисты проанализировали заказы еды онлайн. Так, в 2019 году 45% жителей Москвы отмечали, что предпочитают заказывать еду при помощи «Яндекс. Еды». По итогам 2020 года их количество не изменилось. При этом количество покупателей, предпочитающих Delivery Club, выросло с 59% до 74%.
В регионах у «Яндекс. Еды» дела обстоят гораздо лучше. Там популярность сервиса выросла с 29% до 36%. Однако показатели опять же не сравнимы с популярностью Delivery Club (53%). Это при учете, что география присутствия «Яндекс. Еды» за минувший год выросла с 33 городов до 166.

«Яндекс. Еда» меньше тратит на продвижение, поскольку стремится выйти в прибыль», — заявил изданию анонимный аналитик.

По его словам, руководство сервиса снизило затраты на маркетинговые расходы. Представители самой «Яндекс. Еды» согласились, что для них «здоровая экономика в приоритете», но разительное отставание от конкурента опровергли. По их словам, разрыв гораздо менее существенен. Предполагается, что неверные показатели объема заказов были получены потому, что в исследовании учитывались только заказы из ресторанов, в то время как «Яндекс. Еда» в прошедшем году сконцентрировалась на доставке еды из магазинов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», уполномоченный по правам ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов пожаловался на создание в столице «монополии» на доставку еды из ресторанов. По его словам, «Яндекс» и Delivery Club забирают от 10 до 35% от стоимости заказа.
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Комментарии
Компании , Сергей Миронов , Сбербанк России , Яндекс , Mail.ru Group
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