Менеджеров назвали главными виновниками утечек информации 

Сотрудники большинства российских компаний оказались причастны к внутренним инцидентам в сфере информационной безопасности, избежали таких ситуаций лишь 12% предприятий, пишет РБК со ссылкой на опрос, который был проведен разработчиком решений в сфере информационной безопасности «СёрчИнформ».

Утечки данных из-за сотрудников выявили 58% опрошенных, попытки отката или взяточничества — 28%, саботажа — порчи имущества и интеллектуальной собственности — 23%, промышленного шпионажа, работы на конкурентов — 16%.

Важно заметить, что 40% случаев происходило умышленно. Намного чаще остальных их виновниками становились менеджеры по работе с клиентами — более 40%, бухгалтеры и финансисты — 22%, а также менеджеры снабжения — 20%.

Половина респондентов признались, что в таких ситуациях увольняют нарушителей, чуть меньше 40% — делают выговор или налагают штраф и лишают премии. 12% участников прибегают к инициированию судебного разбирательства. В исследовании также сказано, что работодателю бывает трудно доказать связь между действиями работника и причиненным уроном.

При умышленных инцидентах самым часто встречающимся мотивом является дополнительный заработок, говорит представитель «СёрчИнформа».

В ближайшем будущем перелома в борьбе с утечками по вине внутренних нарушителей ждать не следует, но возможно сдержать рост их числа, если корректно настроить системы для контроля передачи информации по различным каналам, считает руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.