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Cуд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за ЧП в Норильске 

Павел Тиунов 1 час назад
Cуд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за ЧП в Норильске
Фото: ТАСС
Суд назначил Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК), входящей в структуру «Норникеля», штраф в размере 146 миллиардов рублей из-за разлива нефтепродуктов в 2020 году, сообщает ТАСС. Росприронадзор требовал больше.
Осенью прошлого года стало известно, что юристы ведомства подали иск к НТЭК в Арбитражный суд Красноярского края. Они потребовали взыскать с компании штраф в размере более 148 миллиардов рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на ТЭЦ-3. Судья Наталья Варыгина огласила решение 5 февраля. Она постановила удовлетворить требования Росприроднадзора частично — взыскать с НТЭК в пользу государства 145,492 миллиарда рублей.
ЧП возникло 29 мая. На территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3) НТЭК произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно попало в водоемы, в результате чего допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске была превышена в десятки тысяч раз. Первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций России Александр Чуприян недавно назвал произошедшее в Норильске «масштабнейшим разливом дизельного топлива в истории человечества».
По его словам, горючее, вытекшее в Норильске, было обнаружено даже в арктической зоне. Чуприян подчеркнул, что борьба с последствиями катастрофы продемонстрировала министерству необходимость приобретения техники, способной «качать» нефтепродукты, а не только соленую и загрязненную воду.
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Компании , Александр Чуприян , Норникель , ИТАР-ТАСС
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