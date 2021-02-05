«Норникелю» выдвинут дополнительные претензии о вреде природе 

В пятницу краевой арбитражный суд почти полностью удовлетворил рекордный иск Росприроднадзора . Усс назвал это ожидаемым и справедливым решением.

По его словам, представители "Норникеля" "затягивали процесс, вместо того чтобы извиниться и добровольно возместить ущерб".

"Все это не красит имидж компании. А ведь когда-то она была символом государственного подхода к экономике и заботы о благе людей", — написал губернатор в Instagram.

В конце поста он подчеркнул, что на восстановление экосистемы края потребуются годы.

Двадцать девятого мая один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС. Возбуждены несколько уголовных дел.

ТЭЦ-3 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — "дочке" "Норникеля". В головной организации основной причиной аварии называли потепление в условиях вечной мерзлоты.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Сегодня суд принял сторону истца.