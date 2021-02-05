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«Норникелю» выдвинут дополнительные претензии о вреде природе 

РИА Новости и ещё 1 32 минуты назад
«Норникелю» выдвинут дополнительные претензии о вреде природе
Фото: РИА Новости
Губернатор Красноярского края Александр Усс анонсировал дополнительные претензии к "Норникелю" по возмещению вреда природе после того, как с компании взыскали более 146 миллиардов рублей за разлив топлива в Норильске.
В пятницу краевой арбитражный суд почти полностью удовлетворил рекордный иск Росприроднадзора. Усс назвал это ожидаемым и справедливым решением.
По его словам, представители "Норникеля" "затягивали процесс, вместо того чтобы извиниться и добровольно возместить ущерб".

"Все это не красит имидж компании. А ведь когда-то она была символом государственного подхода к экономике и заботы о благе людей", — написал губернатор в Instagram.

В конце поста он подчеркнул, что на восстановление экосистемы края потребуются годы.
Двадцать девятого мая один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС. Возбуждены несколько уголовных дел.
ТЭЦ-3 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — "дочке" "Норникеля". В головной организации основной причиной аварии называли потепление в условиях вечной мерзлоты.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Сегодня суд принял сторону истца.
После случившегося Владимир Путин поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.
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Комментарии
Компании , Александр Усс , Владимир Путин , Норникель
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