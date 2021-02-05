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Абрамченко прокомментировала решение суда по «Норникелю» 

News.ru 1 час назад
Абрамченко прокомментировала решение суда по «Норникелю»
Фото: globallookpress.com
Норильско-таймырскую энергетическую компанию обязали выплатить штраф в размере 146 млрд рублей по иску Роспотребнадзора, касающегося прошлогодней аварии, в результате которой произошёл разлив 21 тысячи тонн дизельного топлива. Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко назвала ключевым это решение Арбитражного суда Красноярского края. По её мнению, оно изменит отношение собственников крупных и опасных производств к природным ресурсам.

Ключевым изменением после этого решения должно стать отношение собственников крупных, опасных производств к тому, как они модернизируют своё производство. Необходимо вкладывать средства в модернизацию производства, внедрение наилучших доступных технологий для того, чтобы не допускать таких аварий, — цитирует пресс-служба Абрамченко.

Вице-премьер также пообещала лично проследить, чтобы средства из уплаченного штрафа были направлены на экологические проекты в Красноярском крае и на территории Норильска. Абрамченко считает, что с этого дня экологическая повестка станет актуальной в России. По её словам, будут внесены изменения в законодательство, которые простимулируют владельцев предприятий модернизировать производства.
Как писал NEWS.ru, Норильско-таймырская энергетическая компания должна будет выплатить по иску Роспотребнадзора штраф в размере 146 млрд рублей. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Красноярского края 5 февраля. Рекордный иск Роспотребнадзора удовлетворён частично. Ведомство запрашивало для «дочки» компании «Норникель» штраф в размере 148 млрд рублей в качестве компенсации ущерба за разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 под Норильском в конце мая 2020 года.
Многомиллиардный иск Росприроднадзора к НТЭК основан на приказе Минприроды РФ от 13 апреля 2009 года № 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причинённого водным объектам вследствие нарушения водного законодательства». В этом документе прописан порядок расчёта ущерба. Однако несколько лет назад из прописанной в этом документе формулы расчёта ущерба «был убран коэффициент-2 для арктической зоны». Если бы он остался, говорил ранее эколог и экс-замруководителя природоохранного ведомства Олег Митволь, «Норникелю» бы «выкатили счёт под 250–300 млрд».
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Комментарии
Компании , Виктория Абрамченко , Олег Митволь , Правительство РФ , Роспотребнадзор , Норникель , Минприроды
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