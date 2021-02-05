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Директор УГМК скончался в Москве 

Ura.Ru 42 минуты назад
Директор УГМК скончался в Москве
Фото: сайт УГМК
Директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) по общим вопросам Владимир Белоглазов скончался в главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко в Москве около 15:00 по столичному времени. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, знакомых с ходом лечения Белоглазова. В УГМК отказались от комментариев по теме.
23 января Белоглазов попал в реанимацию Свердловской областной клинической больницы с критическим нарушением кровообращения. Источники URA.RU сообщили, что к спасению именитого управленца подключался региональный министр здравоохранения Андрей Карлов. Через несколько дней стало известно, что Белоглазова перевезли на лечение в столицу.
Владимир Белоглазов был известен в Свердловской области не только как топ-менеджер УГМК, но и как неформальный советник врио главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Таким же статусом и доверием он пользовался у гендиректора УГМК Андрея Козицына. Для последнего в 1990-е и 2000-е годы он решал критически важные задачи по разделению производственного и социального комплекса УГМК в городах присутствия. Проведенные Белоглазовым решения позволили холдингу освободиться от соцсферы, но сохранить социальную ответственность компании.
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Белоглазов работал на посту директора УГМК с 2002 года. До этого он трудился в должности замминистра металлургии, возглавлял НПО «Композиционные материалы» («Коматек»), «УПИ-Металл» и занимался наукой в родном Уральском политехническом институте (ныне УрФУ). В 2006 году Белоглазов был удостоен звания «Почетный металлург РФ», а в 2013 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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Комментарии 8
Компании , Андрей Козицын , Алексей Орлов , Владимир Белоглазов , Андрей Карлов , УГМК-Холдинг
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