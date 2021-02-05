Отказ ФРГ от «Северного потока-2» назвали неизбежным

По его мнению, через некоторое время канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Джо Байдену предстоит "неприятный разговор" — о России и строящейся магистрали. Как напомнил журналист, у Вашингтона и Берлина есть разногласия по поводу газопровода. В ФРГ относятся к "Северному потоку — 2" как к коммерческому проекту, который предоставит дешевый российский газ для перехода страны с угля и атомной энергии на возобновляемые источники. Вашингтон рассматривает его как геополитическую инициативу.

"Поэтому напряженность между США и Германией, номинально являющейся ближайшей союзницей Америки, продолжает нарастать", — пишет автор.

С его точки зрения, Меркель "держится" за проект только для того, чтобы сохранить хрупкий мир в своей коалиции с социал-демократами. "Северный поток — 2" также позволяет ей иметь козырь на переговорах с Байденом.

При этом канцлер отдает себе отчет в том, что в сентябре в Германии пройдут федеральные выборы, пишет журналист. Меркель уйдет, и ожидается, что ХДС останется у власти, но на сей раз в партнерстве с "зелеными", которые выступают резко против "Северного потока — 2".

"Она знает, что настанет момент, когда новое правительство консерваторов и "зеленых" объявит очевидное: трубопровод вообще не стоило строить и в нем никогда не будет ничего, кроме воздуха", — убежден он.