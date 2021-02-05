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Bloomberg назвало отказ Германии от «Северного потока — 2» неизбежным 

РИА Новости и ещё 6 30 минут назад
Отказ ФРГ от «Северного потока-2» назвали неизбежным
Фото: Reuters
С приходом нового правительства ФРГ откажется от газопровода "Северный поток — 2", считает журналист агентства Bloomberg.
По его мнению, через некоторое время канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Джо Байдену предстоит "неприятный разговор" — о России и строящейся магистрали. Как напомнил журналист, у Вашингтона и Берлина есть разногласия по поводу газопровода. В ФРГ относятся к "Северному потоку — 2" как к коммерческому проекту, который предоставит дешевый российский газ для перехода страны с угля и атомной энергии на возобновляемые источники. Вашингтон рассматривает его как геополитическую инициативу.

"Поэтому напряженность между США и Германией, номинально являющейся ближайшей союзницей Америки, продолжает нарастать", — пишет автор.

В ФРГ предложили ввести мораторий на строительство «Севпотока-2»
С его точки зрения, Меркель "держится" за проект только для того, чтобы сохранить хрупкий мир в своей коалиции с социал-демократами. "Северный поток — 2" также позволяет ей иметь козырь на переговорах с Байденом.
При этом канцлер отдает себе отчет в том, что в сентябре в Германии пройдут федеральные выборы, пишет журналист. Меркель уйдет, и ожидается, что ХДС останется у власти, но на сей раз в партнерстве с "зелеными", которые выступают резко против "Северного потока — 2".

"Она знает, что настанет момент, когда новое правительство консерваторов и "зеленых" объявит очевидное: трубопровод вообще не стоило строить и в нем никогда не будет ничего, кроме воздуха", — убежден он.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон использует разные методы давления на Германию, чтобы помешать реализации проекта, включая введение санкций против компаний, занимающихся строительством газопровода. В России выразили уверенность, что газопровод будет достроен.
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Компании , Джозеф Байден , ЕС , Bloomberg
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