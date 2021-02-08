Крепкий алкоголь предложили продавать только в алкомаркетах

В своём письме общественный деятель отметил, что алкогольные ряды в продуктовых магазинах занимают значительные торговые площади.

Как пояснил Хамзаев, они, по сути, выполняют и рекламную функцию среди граждан, в том числе и детей, которые пришли в магазин или крупный супермаркет для приобретения продуктов питания.