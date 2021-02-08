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WSJ: доходы пяти американских IT-гигантов превысили триллион долларов 

BFM.RU 3 часа назад
Доходы пяти американских IT-гигантов превысили $1 трлн
Фото: Reuters
Доход Apple, Microsoft, Amazon, Facebook и Alphabet, куда входит Google, в 2020-м вырос на пятую часть и достиг 1,1 трлн долларов, пишет The Wall Street Journal. Их прибыль увеличилась на 24%.
Рост доходов связан с пандемией. После перехода сотрудников многих компаний на удаленку у Apple выросли продажи ноутбуков, планшетов и других устройств. Microsoft получила дополнительную прибыль от приставок, ноутбуков, сервиса видеозвонков и облачного хранилища, а Google доходы принесла онлайн-торговля.
С завершением пандемии остановится и рост компаний, но снижения стоимости их акций в ближайшее время ждать не стоит, уверен инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.
Тимур Нигматуллин, аналитик компании «Открытие Брокер»

«Акции компаний, которые получили разовые доходы, естественно, подорожали, они нарастили выручку. Но даже если предположить, что часть потребителей эти товары и услуги попробовали впервые и они им показались интересными, очевидно, они вернутся к прежним паттернам потребления, допустим, как в 2019 году, если кризис завершится. Думаю, что во многом этот рост прибыли и, соответственно, рост стоимости компаний, их рыночной капитализации носит временный характер. Однако очень хороший вопрос, стоит ли ждать падения акций и падения прибыли в ближайшее время. Я думаю, что нет. Я думаю, что может пройти год, может быть, несколько лет, пока инвесторы окончательно не разочаруются в том, что темпы роста компаний стали замедляться. Возможно, у каких-то компаний они и вовсе не будут замедляться, возможно, эти компании найдут какие-то новые точки роста. Но сектор в целом, я думаю, не будет расти до небес».

Отдельно The Wall Street Journal отмечает, что во время коронакризиса Amazon расширила штат на полмиллиона человек, что сопоставимо с населением Атланты — столицы штата Джорджия.
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Комментарии
Компании , Тимур Нигматуллин , Amazon , Microsoft , Apple , Google , Wall Street Journal
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