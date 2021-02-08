ЦБ оштрафовал 17 банков за нарушение кибербезопасности

«Контроль реализации мер по обеспечению кибербезопасности у ЦБ очень жёсткий. Многие финансовые организации с этим уже столкнулись и знают, что проверки идут не формально, а вполне конкретно. У нас за последнее время порядка 17 банков получили штрафы за несоблюдение требований в части информационной безопасности», — сообщил он.