Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.56
$
74.85
89.60
89.89
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.00
87.53
Индексы и котировки Brent
59.46
+0.02 Золото
1811.23
+0.06 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.2049
–0.0056
27.01
1.2105
02.02
21.01

ЦБ оштрафовал 17 банков за низкую кибербезопасность 

Парламентская газета и ещё 2 34 минуты назад
ЦБ оштрафовал 17 банков за нарушение кибербезопасности
Фото: РИА Новости
По итогам проверок, проведённых Банком России, в стране выявлено 17 кредитных организаций, которые нарушили требования кибербезопасности. Об этом в ходе «круглого стола» о законодательных мерах обеспечения информационной безопасности в экономике на площадке Госдумы рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артём Сычёв.

«Контроль реализации мер по обеспечению кибербезопасности у ЦБ очень жёсткий. Многие финансовые организации с этим уже столкнулись и знают, что проверки идут не формально, а вполне конкретно. У нас за последнее время порядка 17 банков получили штрафы за несоблюдение требований в части информационной безопасности», — сообщил он.

При этом регулятор продолжает совершенствовать контрольно-надзорные мероприятия. В частности, Банк России начинает переходить от проверок к киберучениям.
Это более эффективная форма, позволяющая быстрее выявлять риски, которым могут подвергнуться банки, финансовые организации, добавил Артём Сычёв. Соответственно, и реагировать на обнаруженные проблемы таким образом можно будет быстрее.
Видео дня. Импортные товары могут подорожать из-за морских перевозок
Парламентская газета: последние новости
Для крымских инвесторов придумали «шапку-невидимку» Для крымских инвесторов придумали «шапку-невидимку» Суд назначил «дочке» «Норникеля» 146 млрд рублей штрафа из-за аварии на ТЭЦ Суд назначил «дочке» «Норникеля» 146 млрд рублей штрафа из-за аварии на ТЭЦ На программу развития сельских территорий выделят ещё 3,6 млрд рублей На программу развития сельских территорий выделят ещё 3,6 млрд рублей
Комментарии
Компании , Артем Сычев , Госдума , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение