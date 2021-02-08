ЦБ оштрафовал 17 банков за нарушение кибербезопасности

По итогам проверок, проведённых Банком России, в стране выявлено 17 кредитных организаций, которые нарушили требования кибербезопасности. Об этом в ходе «круглого стола» о законодательных мерах обеспечения информационной безопасности в экономике на площадке Госдумы рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артём Сычёв.
«Контроль реализации мер по обеспечению кибербезопасности у ЦБ очень жёсткий. Многие финансовые организации с этим уже столкнулись и знают, что проверки идут не формально, а вполне конкретно. У нас за последнее время порядка 17 банков получили штрафы за несоблюдение требований в части информационной безопасности», — сообщил он.
При этом регулятор продолжает совершенствовать контрольно-надзорные мероприятия. В частности, Банк России начинает переходить от проверок к киберучениям.
Это более эффективная форма, позволяющая быстрее выявлять риски, которым могут подвергнуться банки, финансовые организации, добавил Артём Сычёв. Соответственно, и реагировать на обнаруженные проблемы таким образом можно будет быстрее.