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Черногорское вино может вернуться на российский рынок 

ИА Regnum 4 часа назад
Черногория захотела вернуть свое вино на российский рынок
Фото: depositphotos.com
Черногорская государственная винодельческая компания Plantaže готова работать над возобновлением экспорта продукции на рынок Российской Федерации, об этом было объявлено во время встречи исполнительного директора компании Plantaže Мирослава Вуковича и руководства компании с послом России Владиславом Маслениковым.
Запрет на ввоз черногорских вин был введен Роспотребнадзором в 2017 году в связи с установленным несоответствием качества вина российским санитарным нормам.

«В этой связи стороны выразили готовность внести свой вклад в шаги для преодоления существующей проблемы», — сказали в компании Plantaže.

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Компании , Роспотребнадзор
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