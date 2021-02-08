Черногория захотела вернуть свое вино на российский рынок

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Черногорская государственная винодельческая компания Plantaže готова работать над возобновлением экспорта продукции на рынок Российской Федерации, об этом было объявлено во время встречи исполнительного директора компании Plantaže Мирослава Вуковича и руководства компании с послом России Владиславом Маслениковым.

Запрет на ввоз черногорских вин был введен Роспотребнадзором в 2017 году в связи с установленным несоответствием качества вина российским санитарным нормам.