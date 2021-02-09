Участок газопровода "Северный поток — 2", проходящий в территориальных водах Дании, планируется уложить в апреле 2021 года, сообщил начальник отдела по работе с инвесторами "Газпрома" Антон Демченко в рамках телефонной конференции с инвесторами.

"Продолжается строительство газопровода в водах Дании, это основной участок, который еще не закончен. Возможный срок завершения строительства этого участка — апрель 2021 года", — сказал Демченко.

Ранее оператор проекта — компания Nord Stream 2 AG (100%-ная "дочка" Газпрома) — сообщил, что трубоукладочная баржа "Фортуна" начала укладку датского участка газопровода 6 февраля, после завершения двухнедельных морских испытаний. Датское морское управление заявляло, что укладка двух ниток "Северного потока — 2" в территориальных водах страны будет завершена до конца апреля.

Демченко вновь подчеркнул, что "Газпром" настроен на завершение проекта, несмотря на санкционное давление. "Мы нацелены на то, чтобы достроить газопровод и ввести его в срок", — заявил Демченко.

По словам источника ТАСС, знакомого с графиком строительства трубопровода, укладка датского участка займет два месяца, далее будут проходить испытания и сертификация проекта.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы по проекту были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. В декабре 2020 года строительство возобновилось.

К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км. Осталось уложить около 120 км в водах Дании и более 28 км — в водах Германии.