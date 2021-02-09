Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
74.63
90.90
Индексы и котировки Brent
61.06
+0.16 Золото
1838.50
+0.13 РТС
1462.22
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.02
1.2105
–0.0021
28.01
1.2126
04.02
26.01

Датский участок «Северного потока — 2» может быть завершен в апреле 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Участок газопровода "Северный поток — 2", проходящий в территориальных водах Дании, планируется уложить в апреле 2021 года, сообщил начальник отдела по работе с инвесторами "Газпрома" Антон Демченко в рамках телефонной конференции с инвесторами.

"Продолжается строительство газопровода в водах Дании, это основной участок, который еще не закончен. Возможный срок завершения строительства этого участка — апрель 2021 года", — сказал Демченко.

Ранее оператор проекта — компания Nord Stream 2 AG (100%-ная "дочка" Газпрома) — сообщил, что трубоукладочная баржа "Фортуна" начала укладку датского участка газопровода 6 февраля, после завершения двухнедельных морских испытаний. Датское морское управление заявляло, что укладка двух ниток "Северного потока — 2" в территориальных водах страны будет завершена до конца апреля.

Демченко вновь подчеркнул, что "Газпром" настроен на завершение проекта, несмотря на санкционное давление. "Мы нацелены на то, чтобы достроить газопровод и ввести его в срок", — заявил Демченко.

По словам источника ТАСС, знакомого с графиком строительства трубопровода, укладка датского участка займет два месяца, далее будут проходить испытания и сертификация проекта.
В Газпроме уточнили сроки укладки "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы по проекту были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. В декабре 2020 года строительство возобновилось.
К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км. Осталось уложить около 120 км в водах Дании и более 28 км — в водах Германии.
ТАСС: последние новости
Forbes: состояние Маска за неделю увеличилось на $11,5 млрд Forbes: состояние Маска за неделю увеличилось на $11,5 млрд Банки в РФ стали одними из самых активных пользователей базы данных приставов о должниках Банки в РФ стали одними из самых активных пользователей базы данных приставов о должниках Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткойн Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткойн
Комментарии 301
Компании , Видео , Антон Демченко , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение