Стало известно о продаже пенсионного фонда «Сафмар»

Группа «Регион» намерена купить один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов «Сафмар» у семьи Гуцериевых.
Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, непосредственным покупателем станет инвестиционная компания «Ленинградское адажио», которая принадлежит Сергею Сударикову, мажоритарному акционеру группы «Регион».
Стоимость сделки не называется, но ранее фигурировала сумма в диапазоне от 25 до 30 млрд рублей.
Необходимые документы уже поданы в Федеральную антимонопольную службу, а ЦБ уведомлен о предстоящей сделке неформально.