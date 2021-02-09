Стало известно о продаже пенсионного фонда «Сафмар»

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Группа «Регион» намерена купить один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов «Сафмар» у семьи Гуцериевых.

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, непосредственным покупателем станет инвестиционная компания «Ленинградское адажио», которая принадлежит Сергею Сударикову , мажоритарному акционеру группы «Регион».

Стоимость сделки не называется, но ранее фигурировала сумма в диапазоне от 25 до 30 млрд рублей.