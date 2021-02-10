Twitter по итогам года получил чистый убыток в $1,14 млрд

Сервис микроблогов Twitter Inc. по итогам 2020 года получил чистый убыток в 1,136 миллиарда долларов против прибыли годом ранее, говорится в сообщении компании.

Разводненный убыток в пересчете на одну акцию за отчетный период составил 1,44 доллара против прибыли в 1,87 доллара годом ранее. Выручка Twitter за год при этом составила 3,716 миллиарда долларов, что на 4,4% выше показателя за предыдущий год.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал выросла в 1,8 раза в годовом выражении — до 222,116 миллиона долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию компании зафиксирована на уровне 0,27 доллара против 0,15 доллара в октябре-декабре 2019 года. Квартальная выручка Twitter выросла на 28% в годовом выражении — до 1,289 миллиарда долларов. Эксперты прогнозировали показатель на уровне 1,18 миллиарда долларов.

Среднее число монетизируемых ежедневных пользователей (mDAU) по итогам четвертого квартала выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 192 миллионов человек.

После закрытия основных торгов акции Twitter на NASDAQ дорожали на 3,46%.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.