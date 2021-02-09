«М. Видео-Эльдорадо» будет направлять на дивиденды 100% прибыли

"М. Видео-Эльдорадо" по новой дивидендной политике планирует направлять на выплату дивидендов не менее 100% чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении компании.

Согласно новой дивидендной политике, которую утвердил совет директоров компании, "М. Видео-Эльдорадо" будет платить дивиденды два раза в год. Первые выплаты в рамках новой политики планируются по итогам 2020 года с учётом выплаты в декабре 2020 года промежуточных дивидендов в размере 5,4 миллиарда рублей, что соответствовало 100% консолидированной чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2020 года.

"Являясь одним из элементов новой стратегии развития компании, новая дивидендная политика отражает усиление финансовых результатов группы и будет дополнять долгосрочные цели по росту компании. Новая дивидендная политика, предусматривающая выплату не менее 100% чистой прибыли по МСФО (IAS 17), отражает фокус компании на распределении капитала и регулярных дивидендных выплатах акционерам", — говорится в сообщении.

Рекомендации cовета директоров в отношении дивидендов будут определяться соотношением чистого долга к EBITDA по МСФО на конец последнего отчетного года на уровне или менее 2,0х. Если этот коэффициент сложится выше, "уровень выплаты дивидендов будет определяться с учетом факторов, актуальных для совета директоров на момент принятия решения", отмечается в сообщении.