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Чубайса сняли со всех постов в Российском союзе промышленников 

News.ru 44 минуты назад
Российский союз промышленников и предпринимателей проголосовал за снятие Анатолия Чубайса со всех постов в РСПП по его заявлению.

«Договорились о том, что он сохранится в периметре РСПП в том или ином качестве, в том числе в экспертном качестве, потому что он нам нужен как представитель точки зрения по устойчивому развитию, по климату и так далее, с которым, безусловно, нам диалог нужно вести», — рассказал РИА Новости глава союза Александр Шохин.

По его словам, позиция Чубайса «жёсткая и не всем в РСПП подходит, но взаимодействие будет обеспечено».
Анатолий Чубайс был назначен специальным представителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Чубайс в новой должности не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации.
2 декабря президент Владимир Путин предложил первому зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову стать главой «Роснано» вместо Чубайса, который возглавлял организацию с момента её создания в 2011 году. Вскоре после этого правительство утвердило отставку прежнего руководителя компании и рекомендовало назначить Куликова его преемником. 4 декабря совет директоров АО «Роснано» утвердил кандидатуру Куликова.
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Песков, комментируя отставку Чубайса с поста главы «Роснано», заявил, что это решение связано с «обычным ротационным процессом». В последний день работы Чубайса, 3 декабря, компания выпустила ролик, посвящённый уходящему руководителю. Видео представляет собой нарезку кадров, освещающих деятельность Чубайса на посту главы «Роснано». Саундтреком к этому ролику стала знаменитая песня «Есть только миг» из кинофильма «Земля Санникова» в исполнении Олега Анофриева, писал NEWS.ru.
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Комментарии 44
Компании , Видео , Экономика , Александр Шохин , Сергей Куликов , Дмитрий Песков , Олег Анофриев , Анатолий Чубайс , Владимир Путин , Роснано , Российский союз промышленников и предпринимателей , Военно-промышленная комиссия , РИА Новости
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