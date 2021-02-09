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В DNS объявили о лидерстве на рынке техники и электроники 

Павел Тиунов 1 час назад
В DNS объявили о лидерстве на рынке техники и электроники
Фото: ТАСС
Выручка сети DNS по итогам прошлого года составила 514 млрд рублей с учетом НДС, что позволяет говорить о смене лидера в российском розничном сегменте бытовой техники и электроники. Об этом сообщил сегодня в Facebook генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев.
Он отметил, что выручка сети превысила выручку группы «М. Видео-Эльдорадо» в 504,8 млрд рублей за 2020 год.

«Простые ребята из дальнего уголка России обогнали весь рынок БТиЭ. Ведь помимо оставшихся титульных брендов М. Видео — Эльдорадо, это еще и поглощенные по ходу дела российские магазины Media Markt, сети Техносила и Техношок», — заявил Алексеев.

Гендиректор сети поздравил коллектив и подчеркнул, что «было комфортно в плане менеджмента догонять коллег из „М. Видео“, а также выразил надежду, что они и дальше будут „помогать в ориентирах“.
»Перевес небольшой, но важный. Это ключевая веха в нашей истории. Поздравляем коллектив компании с этим достижением!», — заявил в Facebook совладелец и директор по развитию сети Сергей Мещанюк.
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты предрекли рост цен на электронику в РФ из-за дефицита комплектующих. Проблемы с коплектующими серьезно повлияли на поставки в Россию моноблоков, мониторов и бюджетных ноутбуков. В 2021 году стоимость товаров с применением микроэлектронных компонентов может вырасти на 15-40%.
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Комментарии 2
Компании , Дмитрий Алексеев , М.Видео
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