«Газпроме» подтвердили, что работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании планируется закончить в апреле. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление начальника отдела по работе с инвесторами «Газпрома» Александра Демченко.

«Продолжается строительство газопровода в водах Дании, это основной участок, который еще не закончен. Возможный срок завершения строительства этого участка — апрель 2021 года», — сказал Демченко.

Демченко заявил также, что «Газпром» нацелен на завершение строительства газопровода, но ограничен в объеме раскрываемой информации из-за масштабного внешнего давления.

Как сообщал «Рамблер», укладка газопровода в водах Дании началась 6 февраля после завершения морских испытаний. Строительство осуществляет судно-трубоукладчик «Фортуна» при поддержке судов «Балтийский исследователь» и «Мурман». К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км — в водах Германии.