Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.50
89.23
Индексы и котировки Brent
60.61
+0.43 Золото
1844.06
+0.38 РТС
1462.22
+4.24
Динамика валют
EUR / USD
09.02
1.2096
–0.0030
28.01
1.2126
04.02
26.01

В Газпроме уточнили сроки укладки «Северного потока — 2» 

Вероника Полынина 1 час назад
В «Газпроме» подтвердили, что работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании планируется закончить в апреле. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление начальника отдела по работе с инвесторами «Газпрома» Александра Демченко.

«Продолжается строительство газопровода в водах Дании, это основной участок, который еще не закончен. Возможный срок завершения строительства этого участка — апрель 2021 года», — сказал Демченко.

Демченко заявил также, что «Газпром» нацелен на завершение строительства газопровода, но ограничен в объеме раскрываемой информации из-за масштабного внешнего давления.
В Германии оценили последствия в случае отказа от «Севпотока-2»
Как сообщал «Рамблер», укладка газопровода в водах Дании началась 6 февраля после завершения морских испытаний. Строительство осуществляет судно-трубоукладчик «Фортуна» при поддержке судов «Балтийский исследователь» и «Мурман». К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км — в водах Германии.
Комментарии 388
Компании , Видео , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение