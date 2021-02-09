На российское подразделение H&M завели дело 

Федеральная таможенная служба (ФТС) завела дело на российское подразделение шведского ритейлера одежды H&M за предположительный уход от оплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 млрд рублей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg.

ФТС считает, что при импорте товаров в 2016-2019 годах компания не включило в декларации некоторые лицензионные сборы, которые она платит материнской компании.

Источник Bloomberg сообщает, что в 2019 году после проведенного аудита H&M заплатила 3,1 млрд рублей, чтобы покрыть возникшее несоответствие, однако это не позволило предотвратить открытие дела, которое может грозить компании в два раза большим штрафом или даже тюремными сроками для топ-менеджеров.

Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила, что в отношении ее российской «дочки» начато расследование, не сообщив подробностей.

Как сообщал «Рамблер», H&M — крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. В мире работают около 5 тысяч магазинов сети в 74 странах. Компания владеет такими брендами COS, Weekday, Monki, H&M Home, &Other Stories, Arket и Afound. Для шведской компании российский рынок является седьмым по величине, в стране работает 155 магазинов компании.