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На российское подразделение H&M завели дело 

Вероника Полынина 54 минуты назад
На российское подразделение H&M завели дело
Фото: EPA
Федеральная таможенная служба (ФТС) завела дело на российское подразделение шведского ритейлера одежды H&M за предположительный уход от оплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 млрд рублей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg.
ФТС считает, что при импорте товаров в 2016-2019 годах компания не включило в декларации некоторые лицензионные сборы, которые она платит материнской компании.
Источник Bloomberg сообщает, что в 2019 году после проведенного аудита H&M заплатила 3,1 млрд рублей, чтобы покрыть возникшее несоответствие, однако это не позволило предотвратить открытие дела, которое может грозить компании в два раза большим штрафом или даже тюремными сроками для топ-менеджеров.
Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила, что в отношении ее российской «дочки» начато расследование, не сообщив подробностей.
Как сообщал «Рамблер», H&M — крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. В мире работают около 5 тысяч магазинов сети в 74 странах. Компания владеет такими брендами COS, Weekday, Monki, H&M Home, &Other Stories, Arket и Afound. Для шведской компании российский рынок является седьмым по величине, в стране работает 155 магазинов компании.
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Комментарии 8
Компании , Федеральная таможенная служба , Forbes , Bloomberg
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