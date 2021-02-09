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«Яндекс» запустит собственный сервис онлайн-платежей 

Вероника Полынина 35 минут назад
«Яндекс» запустит собственный сервис онлайн-платежей
Фото: РИА Новости
Компания «Яндекс» объявила о намерении запустить собственный сервис онлайн-платежей Yandex Pay, передает ТАСС.
Сервис будет доступен на веб-страницах «Яндекса», с его помощью пользователь сможет сохранять данные своих банковских карт и использовать их в целях совершения безналичной оплаты в адрес продавца, подключенного к сервису.
ТАСС отмечает, что в пресс-службе компании не подтвердили и не опровергли информацию о создании сервиса Yandex Pay и отметили, что пользователи уже давно могут привязать данные банковской карты к своему аккаунту и оплачивать услуги и покупки на сервисах «Яндекса».
По словам представителей пресс-службы, возможности для онлайн-оплаты на сервисах компании постоянно расширяются и совершенствуются.

«Для этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем позднее», — заявили в «Яндексе».

Между тем, в пресс-службе «Яндекса» сообщили, что сервис SberPay уже доступен клиентам Сбербанка.

"Сервис SberPay мы представили нашим клиентам полгода назад и он уже доступен абсолютно всем клиентам Сбербанка, пользователям мобильного приложения СберБанк Онлайн, число которых на сегодняшний день превышает 65 млн человек. Оплатить онлайн-покупки по SberPay можно на интернет-площадках более 65 тысяч партнеров и их количество продолжает увеличиваться. При этом оплата с помощью SberPay в офлайн магазинах доступна почти на всех POS-терминалах в стране, оборудованных NFC-модулями", — уточнили в пресс-службе.

Ранее в компании анонсировали запуск собственного финтех-продукта после прекращения сотрудничества со Сбером в рамках совместных предприятий «Яедекс. Маркет» и «Яндекс. Деньги», а также несостоявшейся покупки банка «Тинькофф».
Ранее, как писал «Рамблер», бизнесмен Олег Тиньков рассказал, почему не состоялась сделка с «Яндексом» о продаже банка «Тинькофф». По его словам, он хотел принимать участие в управлении банком и просил 6,2 миллиарда долларов. Они согласились лишь на 6 миллиардов долларов и не готовы были допускать его к управлению.
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Комментарии 6
Компании , Олег Тиньков , Тинькофф банк , Сбербанк России , Яндекс , ИТАР-ТАСС
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