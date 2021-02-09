В российском подразделении H&M прокомментировали данные об уголовном деле 

Российское подразделение H&M прокомментировало информацию об уголовном деле за предположительный уход от оплаты таможенных пошлин.

В ответ на запрос Forbes в пресс-службе компании сообщили , что не получали информации от российских органов власти.

В H&M подчеркнули, что платят налоги в соответствии с «положениями и нормами международного права», а также с «локальными положениями и нормами местного законодательства».

Ранее, как писал «Рамблер», агентство Bloomberg сообщило, что Федеральная таможенная служба (ФТС) завела дело на российское подразделение шведского ритейлера одежды H&M за предположительный уход от оплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 млрд рублей. ФТС считает, что при импорте товаров в 2016-2019 годах компания не включило в декларации некоторые лицензионные сборы, которые она платит материнской компании.

Источник Bloomberg сообщает, что в 2019 году после проведенного аудита H&M заплатила 3,1 млрд рублей, чтобы покрыть возникшее несоответствие, однако это не позволило предотвратить открытие дела, которое может грозить компании в два раза большим штрафом или даже тюремными сроками для топ-менеджеров.

Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила, что в отношении ее российской «дочки» начато расследование, но отметила, что не получала данных от местных органов власти.