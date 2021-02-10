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Красноярский край предъявит претензии «Норникелю» на «большие суммы» 

ИА Regnum и ещё 14 2 часа назад
Красноярский край предъявит «Норникелю» новые претензии
Фото: ТАСС
Дополнительные претензии к «Норникелю» за разлив топлива в Норильске предъявят власти Красноярского края в ближайшие одну или две недели. Об этом глава правительства края Юрий Лапшин сообщил 10 февраля журналистам.
По его словам, сначала в компанию отправят претензионное письмо с предложением добровольно компенсировать ущерб. Специалисты подсчитали ущерб для водных объектов региона, почв рядом с ними и беспозвоночных.
Лапшин не назвал сумму ущерба, но предположил, что она меньше той, что ранее предъявил Росприроднадзор.

«Речь идет не о миллионах, и даже не десятках миллионов рублей. Это большие суммы, но основной ущерб был предъявлен Росприроднадзором», — сказал глава краевого правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд снизил до 146 млрд рублей сумму ущерба, заявленную Росприроднадзором в иске к дочерней компании «Норникеля» за разлив топлива в мае 2020 года в Норильске.
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Компании , Юрий Лапшин , Норникель
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