Красноярский край предъявит «Норникелю» новые претензии

Дополнительные претензии к «Норникелю» за разлив топлива в Норильске предъявят власти Красноярского края в ближайшие одну или две недели. Об этом глава правительства края Юрий Лапшин сообщил 10 февраля журналистам.

По его словам, сначала в компанию отправят претензионное письмо с предложением добровольно компенсировать ущерб. Специалисты подсчитали ущерб для водных объектов региона, почв рядом с ними и беспозвоночных.

Лапшин не назвал сумму ущерба, но предположил, что она меньше той, что ранее предъявил Росприроднадзор.

«Речь идет не о миллионах, и даже не десятках миллионов рублей. Это большие суммы, но основной ущерб был предъявлен Росприроднадзором», — сказал глава краевого правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд снизил до 146 млрд рублей сумму ущерба, заявленную Росприроднадзором в иске к дочерней компании «Норникеля» за разлив топлива в мае 2020 года в Норильске.