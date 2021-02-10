Минфин рассмотрит вопрос введения «цифрового налога»

Минфин намерен обложить налогом прибыль иностранных цифровых компаний, которые зарабатывают деньги на предоставлении услуг в России, сообщает ТАСС. Эксперты ведомства в настоящее время изучают зарубежный опыт.

Замминистра финансов Алексей Сазанов подчеркнул, что отчисления в бюджет не поступают из-за того, что крупные иностранные цифровые компании в большинстве случаев не имеют в России представительств. Решением проблемы, по его словам, может стать наднациональный налог, который сегодня активно обсуждают в международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Речь о едином сборе с цифровых компаний, который впоследствии планируется распределять между странами.

Сазанов добавил, что в настоящее время эксперты Минфина изучают зарубежный опыт применения «цифрового налога». В частности, пристальное внимание специалисты уделяют Англии, где подобными сборами с предпринимателей в сфере цифрового бизнеса власти занимаются уже почти год.

«Посмотрим на результаты (года) и будем думать о целесообразности его (налога) введения в России», — подчеркнул замминистра финансов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в 2021 году с пенсионеров в России начнет взиматься новый налог. Речь о налоге на проценты с доходов, полученных по вкладам в банках. При его начислении будут учитываться все доходы, за исключением процентов, начисленных по рублевым счетам по ставке не более 1% годовых и по эскроу-счетам независимо от размера ставки. Налог будет взиматься с процентов по вкладу, если они превысили 42,5 тысячи рублей в год.